Venerdì 6 giugno, San Possidonio si trasforma nel cuore pulsante della Festa della Birra in Piazza Andreoli, un evento imperdibile per gli amanti delle buonissime birre artigianali e delle delizie locali. In collaborazione con le associazioni del territorio e M&B GROUP, la serata si arricchirà con stand enogastronomici e il live dei Daridel. Preparatevi a vivere momenti di allegria, sapori autentici e musica coinvolgente: un appuntamento che non potete perdere!

Venerdì 6 giugno in Piazza Andreoli a San Possidonio appuntamento con la Festa della birra, realizzata in collaborazione con le associazioni locali e M&B GROUP. In programma, oltre ovviamente alla possibilità di degustare diverse tipologie di birre artigianali, stand enogastronomici e lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Festa della birra a San Possidonio: in piazza Andreoli il live dei Daridel

