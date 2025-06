Festa dei carabinieri tutti i premiati dell' edizione 2025

La Festa dei Carabinieri 2025 è stata un'occasione speciale per celebrare il valore e l’impegno di tutti i premiati, simbolo di eccellenza e dedizione. Al termine della cerimonia, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Massimo Ribaudo, insieme al sindaco Mario Conte e a Maria Cristina Taddeo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per un futuro più sicuro e solidale...

Al termine della cerimonia il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, colonnello Massimo Ribaudo, unitamente al sindaco di Treviso, Mario Conte, al dirigente scolastico delegato dell’ufficio scolastico regionale per il Veneto - ambito territoriale di Treviso, Maria Cristina Taddeo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Festa dei carabinieri, tutti i premiati dell'edizione 2025

In questa notizia si parla di: Carabinieri Festa Tutti Premiati

Asino sfruttato per la festa scudetto del Napoli: sequestrato dai Carabinieri - A Napoli, un asino decorato con i colori del Napoli, simbolo della squadra, è stato sequestrato dai Carabinieri a Forcella, dopo essere stato sfruttato per festeggiamenti illeciti in vista del possibile quarto scudetto.

Festa dell’Arma, ecco tutti i carabinieri premiati - Alla festa dei carabinieri sono state assegnate le onorificenze ai militari che si sono distinti in operazioni portate a termine ... Da vivienna.it

La grande festa dei Carabinieri - In piazza Unità tutti i reparti della regione per celebrare la festa di fondazione dell'Arma. Premiati anche una cinquantina studenti delle scuole medie, autori di poesie e racconti sul tema “Trieste ... rainews.it scrive

Festa dei Carabinieri, i militari premiati in provincia di Imperia - Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo consegna un encomio del comandante delle unita’ forestali ambientali e agroalimentari dei carabinieri, generale di corpo d’armata Andrea Rispoli, al ... Si legge su riviera24.it