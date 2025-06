Festa dei carabinieri reati in diminuzione | ma preoccupa il disagio giovanile

La festa dei Carabinieri a Modena celebra 211 anni di servizio e impegno, con un bilancio positivo: i reati sono in diminuzione. Tuttavia, davanti a questa buona notizia, si rende ancora più urgente affrontare il crescente disagio giovanile, che rappresenta una sfida cruciale per la sicurezza e il futuro della comunità. È fondamentale continuare a rafforzare sia l’azione di prevenzione sia quella educativa per costruire un domani più sicuro.

Modena, 5 giugno 2025 – Si è svolta oggi ai giardini Ducali, alla presenza delle massime autorità civili e militari la celebrazione per il 211° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Dopo il tradizionale omaggio ai Gonfaloni dei Comuni di Modena e Montefiorino decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare e di Carpi decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare e d’oro al Valor Civile il comandante provinciale, colonnello Lorenzo Ceccarelli ha rivolto un commosso pensiero alla memoria dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri. «Oggi, 5 giugno 2025, ricorre il 211° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, data scelta nel 1920, quando la Nostra bandiera fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per il complesso delle operazioni svolte durante la I^ Guerra Mondiale», ha affermato sottolineando poi, nel corso del discorso come l'Arma rappresenti, da oltre due secoli, un saldo riferimento per la comunità nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa dei carabinieri, reati in diminuzione: ma preoccupa il disagio giovanile

