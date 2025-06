Festa dei carabinieri il comandante provinciale | Rapine aumentate del 30% ma triplicati gli arresti

La Festa dei Carabinieri, celebrata quest'anno a Cesena in occasione del 211° anniversario dell'Arma, ha visto una cerimonia coinvolgente in Piazza Almerici. Nonostante un aumento del 30% nelle rapine, gli arresti sono triplicati, evidenziando l’impegno e l’efficacia dei militari nel garantire sicurezza. Una giornata di riconoscimento e orgoglio per l’Arma, che continua a proteggere e servire i cittadini con dedizione e coraggio.

Festa dei carabinieri celebrata quest'anno, a livello provinciale, nella città di Cesena, in corrispondenza del 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In Piazza Almerici, in centro a Cesena, è andata in scena una cerimonia molto partecipata anche da parte della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Festa dei carabinieri, il comandante provinciale: "Rapine aumentate del 30%, ma triplicati gli arresti"

