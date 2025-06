festa con le morette per i cento anni di natalina zanardi

Un centenario da celebrare con gioia e dolcezza! Natalina Zanardi ha spento 100 candeline in un’atmosfera ricca di emozioni, circondata dall’amore della famiglia e dai gusti autentici della sua infanzia. Per rendere omaggio a questo traguardo speciale, l’azienda agricola "Amidei Bettino" le ha regalato una composizione di ciliegie Moretta, simbolo di tradizione e dolcezza. E così, tra ricordi e sorrisi…

Sono 100 anni davvero speciali quelli che ha festeggiato ieri assieme ai suoi familiari Natalina Zanardi, nata esattamente il 4 giugno del 1925. Per l'occasione, le è stato offerto un vero e proprio tuffo nella sua infanzia, grazie all'azienda agricola vignolese " Amidei Bettino " che le ha donato una composizione esclusivamente di ciliegie "Moretta" con la scritta "100" in marusticani. "Fin da quando avevo 7 anni – ha ricordato Natalina ai parenti – andavo a raccogliere le Morette nell'unico albero che avevo, e la mia merenda era pane e Morette". In effetti, conferma chi la conosce bene, "Nadela" (questo il nome con la quale tutti la conoscono) mangia solo Morette, le altre varietà di ciliegie non le considera nemmeno.