Ferrero | Più Sinner alza il livello più Alcaraz si esalta il meglio non l’avete ancora visto

Ferrero lancia un messaggio al mondo tennistico: Alcaraz è solo all'inizio della sua evoluzione, e il meglio deve ancora arrivare. Mentre Sinner si prepara a sfidare i grandi in un Roland Garros che promette emozioni, l'Italia guarda con entusiasmo e trepidazione. La partita tra questi campioni sarà uno spettacolo imperdibile, e il futuro del tennis si scriverà ancora una volta tra le sue righe.

Dice Ferrero che di Alcaraz non abbiamo ancora visto tutto. Un avvertimento in chiave Sinner, ancor più che in chiave Musetti: nella linea del destino – Djokovic permettendo – sono i suoi avversari in semifinale ed eventuale finale al Roland Garros. “Voglio chiarire una cosa – dice il suo coach al Paìs – Carlos è al livello di ieri, ma è molto difficile dimostrarlo in ogni partita. Sappiamo che quando gioca in attacco, quando gioca con coraggio, quando gioca senza paura, è un giocatore con un potenziale che non credo abbiamo ancora visto “. “Ma bisogna anche tenere conto delle pressioni, delle tensioni, delle paure, delle difficoltà, degli altri giocatori, di quei tornei che si vogliono vincere più di altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it