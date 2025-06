Ferrari Leclerc lancia l’allarme | Sarà difficile

La Ferrari di Charles Leclerc ha sfiorato il podio in due occasioni consecutive, a Montecarlo e Barcellona, riaccendendo le speranze dei tifosi. Tuttavia, il pilota monegasco ha lanciato un allarme importante: la strada verso la vetta sarà più difficile del previsto. Con i risultati che raccontano una realtà diversa, Leclerc avverte che la rincorsa ai vertici richiederà impegno e strategie mirate per emergere tra le sfide più dure.

La Ferrari è reduce da due podi con Charles Leclerc, sia a Montecarlo che a Barcellona: il pilota monegasco ha però lanciato l’allarme Due podi consecutivi ed una Ferrari che sta lentamente quantomeno tornando a poter dire la sua nelle posizioni successive alle prime due. Questo è ciò che dicono i risultati ma la verità è tutt’altra. A Barcellona Leclerc è salito sul gradino più basso del podio anche per un po’ di fortuna, approfittando della safety car e dell’errore di Verstappen per sorpassarlo. Insomma, almeno una volta, tutto è andato bene al pilota monegasco che per la prima volta in stagione ha festeggiato il secondo terzo posto consecutivo. 🔗 Leggi su Sportface.it