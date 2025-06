Ferrara Basket | Promozione conquistata con Ballabio e Marchini protagonisti

Ferrara Basket conquista con orgoglio la promozione, grazie a protagonisti come Ballabio e Marchini. Se da un lato la tensione ha pesato sulle loro prestazioni nelle fasi decisive, dall’altro è evidente il valore inestimabile di entrambi nel corso dell’intero campionato. La vittoria di ieri è la testimonianza di un cammino di sacrifici e talento, un traguardo che consacra la squadra e i suoi eroi. Un risultato che apre nuove sfide e emozioni per il futuro.

BALLABIO: Sarebbe ingeneroso bocciarlo in una serata di festa, anche se lui ieri sera è stato tra coloro che più sono stati traditi dalla tensione e non riuscito praticamente mai ad incidere. Quindi, sicuramente insufficiente ieri, ma fondamentale nel corso del campionato, lo si è visto quando era out per infortunio. In questa Adamant è nel mazzo degli imprescindibili. 7,5 MARCHINI: Anche lui, come Ballabio, arriva la serata decisiva nervoso, contratto, con la voglia di spaccare il mondo che lo porta a forzare tutto. Ma questa promozione ha ben impresso anche il suo sigillo, in tante serate. Una su tutte? Quella di gara uno della semifinale contro la Sangiorgese, perchè senza quel canestro a 4 secondi dalla fine, oggi forse Ferrara non festeggerebbe una promozione.