Fermana retrocessa in Eccellenza | attesa per la ristrutturazione del debito

La Fermana, dopo diciotto anni in serie D e sette in Lega Pro, si trova ad affrontare un nuovo capitolo: la retrocessione in Eccellenza. Il silenzio totale dalla dirigenza alimenta incertezze e attese, mentre la società si prepara a ristrutturare il debito e a riscrivere il proprio futuro. In un contesto di grande sfida, la Fermana dovrà dimostrare resilienza e determinazione per risalire la china e riconquistare i vertici del calcio regionale.