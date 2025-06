Ferito in raid a Napoli il 22enne è figlio e fratello di attori di ‘Gomorra’ e ‘Mare Fuori’

Un'agguato a Napoli ha scosso la famiglia Pirozzi, nota per le sue radici nel mondo dello spettacolo. Giulio, il giovane di 22 anni, figlio del regista e attore Vincenzo Pirozzi, e fratello di Giuseppe, interprete di ‘Micciarella’ in “Mare Fuori”, è rimasto ferito in un episodio che sta facendo riflettere sulla violenza nelle strade partenopee. La Squadra Mobile di Napoli sta indagando su quanto accaduto, nell’attesa di fare luce sui motivi di questo grave episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giulio Pirozzi, il 22enne rimasto ferito la scorsa notte in un agguato a Napoli, è figlio del regista e attore Vincenzo Pirozzi (che ha interpretato il ruolo del figlio di ‘Scianel’, in “Gomorra”) e fratello di Giuseppe, anche lui attore, che invece interpreta ‘Micciarella’ nella serie “Mare Fuori”. Sull’agguato, nel quale è rimasto ferito anche un altro giovane, colpito al petto, sta indagando la Squadra Mobile di Napoli. Agguato a Napoli, feriti due ventenni L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferito in raid a Napoli, il 22enne è figlio e fratello di attori di ‘Gomorra’ e ‘Mare Fuori’

In questa notizia si parla di: Figlio Ferito Napoli 22enne

Corleone, lite per un debito non saldato: ferito con un cacciavite il figlio di un fruttivendolo - A Corleone, una lite per un debito non saldato è culminata con l'aggressione a un giovane fruttivendolo, ferito alla mano con un cacciavite.

Napoli, agguato alla Sanità: ferito il fratello di un noto attore di Mare Fuori - Le due vittime dell’agguato di questa notte in via Sanità sono il 23enne Vincenzo La Sala, già noto alle forze dell’ordine, ora ricoverato in ospedale a ... Da msn.com

Agguato alla Sanità, uno dei feriti è il fratello dell'attore di “Mare fuori" - Giulio Pirozzi è figlio dell'attore e regista Vincenzo Pirozzi e fratello di Giuseppe, che interpreta Micciarella nella serie tv ... ilroma.net scrive

Napoli, aggredito in casa e accoltellato dal figlio 22enne: è gravissimo - Un 50enne napoletano, F.N., stato aggredito e ferito dal figlio 22enne mentre si trovava nella propria casa. Intorno alle 10 di questa mattina, il giovane, che non vive in casa con il padre ... Segnala ilmessaggero.it