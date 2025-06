Ferito in raid a Napoli è figlio e fratello di attori di ‘Gomorra’ e ‘Mare Fuori’

Nel cuore di Napoli, una notte di violenza ha segnato profondamente la famiglia Pirozzi. Giulio, 22 anni, figlio e fratello di attori celebri come Vincenzo e Giuseppe, è rimasto ferito in un agguato che ha scosso la città. La vicenda apre un'ombra su un mondo complesso fatto di relazioni e drammi nascosti, mentre le indagini della Squadra Mobile proseguono alla ricerca della verità.

Giulio Pirozzi, il 22enne rimasto ferito la scorsa notte in un agguato a Napoli, è figlio del regista e attore Vincenzo Pirozzi (che ha interpretato il ruolo del figlio di 'Scianel', in "Gomorra") e fratello di Giuseppe, anche lui attore, che invece interpreta 'Micciarella' nella serie "Mare Fuori". Sull'agguato, nel quale è rimasto ferito anche un altro giovane, colpito al petto, sta indagando la Squadra Mobile di Napoli.

