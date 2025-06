Ferita mentre lavora all' interno di una scuola 59enne in ospedale

Un incidente sul lavoro scuote la comunità di Milazzo: questa sera una collaboratrice scolastica di 59 anni è rimasta ferita all’interno dell'istituto agrario durante il suo servizio. L’intervento tempestivo dei carabinieri e del personale sanitario ha evitato conseguenze più gravi, trasportandola d’urgenza in ospedale. La vicenda solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema che merita la massima attenzione da parte di istituzioni e imprese.

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Milazzo. Una donna di 59 anni è rimasta ferita all'interno dell'istituto agrario di Milazzo dove presta servizio come collaboratrice scolastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 59enne all'ospedale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ferita mentre lavora all'interno di una scuola, 59enne in ospedale

