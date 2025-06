ferie coatte in regione forza italia attacca il governatore

Una circolare misteriosa ha acceso il fuoco delle polemiche in Regione: ferie coatte e diktat imposti ai dipendenti di Viale Aldo Moro. Pietro Vignali e Valentina Castaldini, con la loro solita ironia, evocano l’immagine di Peppone sotto attacco, al centro di un caso che mette in discussione libertà e diritti. Ma cosa direbbe Guareschi, vedendo questa ribellione collettiva contro le imposizioni? La vicenda si fa sempre più intricata e...

"Cosa direbbe Guareschi, vedendo Peppone contestato da tutti i sindacati proprio sul tema delle ferie?". Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione, e l'altra consigliera azzurra Valentina Castaldini ricorrono all'ironia e alla settima arte prendendo la parola su quello che è diventato un vero e proprio caso e riguarda le ferie dei dipendenti di viale Aldo Moro. Tutto nasce da una circolare arrivata ai lavoratori in cui viene imposto di ricorrere alle ferie per smaltire i permessi arretrati e accumulati negli ultimi anni, ma a monte ci sarebbe soprattutto la direttiva nazionale (ed europea) che disciplina come le ferie non godute possano essere monetizzate.