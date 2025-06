Ferentino Sanità periferie e chiusura del Ponte | per Fiorletta va tutto bene!

Ferentino si trova di fronte a sfide cruciali che coinvolgono sanità, periferie e l’improvvisa chiusura del ponte. La recente seduta del Consiglio Comunale, tenutasi giovedì 20 maggio, ha evidenziato un disorientamento evidente nella maggioranza, incapace di affrontare efficacemente le richieste della minoranza su questioni vitali come servizi sanitari e sviluppo urbano. Fortunatamente, Fiorletta assicura: “Va tutto bene”. Ma è davvero così?

