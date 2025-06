Fenice biglietti ridotti per i residenti nella Città metropolitana di Venezia

Se vivi nella splendida Venezia o nei suoi affascinanti Comuni, questa è la tua occasione per vivere l’arte e la cultura a prezzi speciali. Grazie alle iniziative promozionali "La Fenice per la Città" e "La Fenice per la Città metropolitana", i residenti possono acquistare biglietti ridotti online, avvicinandosi ancora di più ai grandi spettacoli e alle meraviglie del teatro. Non perdere questa opportunità: scopri come partecipare e immergerti nel mondo dell’opera e della musica dal vivo.

Al via la seconda tranche delle iniziative promozionali "La Fenice per la Città" e "La Fenice per la Città metropolitana", collaborazione tra il teatro e i due enti pubblici, che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nei 43 Comuni della Città metropolitana di acquistare online, sul sito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Fenice, biglietti ridotti per i residenti nella Città metropolitana di Venezia

Segui queste discussioni su X

Quest'anno è questo quello che vi aspetta in Piazza San Marco: una serata tributata al melodramma italiano verista e alle sue note arcinote sotto le stelle. Qui https://teatrolafenice.it/event/la-fenice-in-piazza-san-marco-2025/… recuperate biglietti e dettagli su t Partecipa alla discussione

CittaMetropolitanaVE (@CMVenezia) Partecipa alla discussione

Alla Fenice a prezzo ridotto per i residenti della provincia di Venezia