Femminicidio - suicidio a Cene vicino Bergamo Elena Belloli uccisa dal marito Ruben Bertocchi con una pistola

Un tragico dramma scuote Cene, in provincia di Bergamo, dove Elena Belloli perde la vita in un gesto estremo del marito Ruben Bertocchi, che poi si toglie la vita con la stessa arma. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di intervenire per prevenire simili tragedie. Un episodio che ci invita a riflettere profondamente sulla tutela delle donne e sulla lotta contro la violenza domestica.

Dramma a Cene, provincia di Bergamo: Ruben Bertocchi spara alla moglie Elena Belloli e dopo il femminicidio si suicida con la stessa pistola.

