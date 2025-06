Femminicidio Martina Carbonaro Spiniello M5S e Romani | Il patriarcato non è un destino

Il femminicidio di Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni, ha scosso profondamente l’Italia, riaccendendo il dibattito sulla violenza di genere e sul patriarcato che spesso si crede inevitabile. La tragica perdita di Martina ad Afragola il 26 maggio 2025 ci ricorda che il patriarcato non è un destino e che la lotta per i diritti delle donne deve essere prioritario. È ora di agire concretamente per fermare questa spirale di violenza.

Il femminicidio di Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola il 26 maggio 2025, ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana, riportando al centro del dibattito nazionale la tragica realtà della violenza di genere. Martina era una ragazza di 14 anni, descritta come timida, dolce e.

