Femminicidio e dominio | la rabbia maschile contro la libertà delle donne

crisi profonda di identità e di rispetto verso le donne. La violenza diventa così un'espressione di dominio, un modo distorto di affermare il proprio controllo. È urgente smantellare questi schemi culturali radicati e promuovere una cultura di rispetto e parità, affinché il rifiuto non si trasformi più in tragedia. Solo cambiando le menti e i valori alla radice possiamo sperare di fermare questa spirale di dolore.

Quando il rifiuto scatena la violenza maschile. Non parliamo di mostri. Parliamo di uomini. Di ogni età, estrazione sociale, livello culturale. Mariti, ex compagni, fidanzati, conoscenti. Uomini cresciuti in una società che ha insegnato loro che amare significa possedere, e che la perdita del controllo è inaccettabile. Quel "non accettare la fine" che spesso leggiamo nelle cronache non è una frase qualsiasi: è il segnale più evidente di una cultura maschile fondata sul dominio. Una cultura che appartiene alla nostra società, dove il valore dell'uomo viene misurato in termini di conquista, controllo, potere – anche nelle relazioni affettive.