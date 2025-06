Femminicidio a Cene Rubens Bertocchi uccide la moglie e si toglie la vita

Una tranquilla cittadina della Val Seriana si è improvvisamente trovata sotto shock a causa di un tragico femminicidio: Rubens Bertocchi, 55 anni, ha tolto la vita alla moglie Elena Belloli, 51, e poi si è suicidato, lasciando la comunità sgomenta e profondamente colpita. Una tragedia che evidenzia ancora una volta il dolore e l’urgenza di affrontare il problema della violenza di genere. La comunità si stringe intorno ai figli della coppia in questo momento di grande dolore.

Una tranquilla cittadina della Val Seriana è stata teatro, nel tardo pomeriggio di giovedì 5 giugno, di un dramma familiare che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloli, 51, con un colpo di pistola e si è poi tolto la vita utilizzando la stessa arma, regolarmente detenuta. La tragedia si è consumata a Cene nell’appartamento di famiglia al civico 43 di via Fanti. I due figli della coppia, un ragazzo di 21 anni e uno più piccolo di 11, si trovavano fuori casa. Il primogenito, insospettito dal silenzio e da rumori simili a spari, ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Cene, Rubens Bertocchi uccide la moglie e si toglie la vita

