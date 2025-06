Fedez parla di Chiara Ferragni | Ecco cosa dice ai nostri figli di me

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, ma questa volta in modo originale e sorprendente. Durante il podcast Pulp, tra ironia e autoironia, il rapper svela come i loro figli interpretano le parole dei genitori e cosa i Labubu rappresentano nel mondo dei più piccoli. Un racconto che mescola leggerezza e profondità, lasciando intuire quanto siano importanti i messaggi nascosti tra le righe. Ecco cosa dice ai nostri figli di me...

Ironico, pungente, a tratti autoironico. Fedez è tornato a parlare – seppur in modo indiretto – della sua ex moglie Chiara Ferragni durante una recente puntata del podcast Pulp, condotto insieme a Mr Marra. Al centro del racconto, un episodio legato ai figli Leone e Vittoria e ai celebri Labubu, i peluche da collezione che spopolano tra i più piccoli della Milano bene. Ma dietro la battuta apparentemente leggera, emerge un retroscena che ha subito attirato l’attenzione del pubblico: cosa racconta Chiara Ferragni ai loro figli sul conto di Fedez? Fedez e la confessione inaspettata su Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fedez parla di Chiara Ferragni: «Ecco cosa dice ai nostri figli di me»

“Fedez è abbastanza autentico. Ha condiviso anche grandi momenti di fragilità. Non possiamo dire che è solo litigioso o solo un’altra cosa”: parla Rovazzi - Fedez si distingue per la sua autenticità, rivelando anche fragilità in un mondo spesso superficiale.

