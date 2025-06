Fedez e i Labubu tarocchi | la frecciatina a Chiara Ferragni

Fedez e i Labubu tarocchi scatenano il gossip: il rapper lancia una frecciatina a Chiara Ferragni, rivelando un dettaglio che fa discutere. I pupazzi virali di Pop Mart, ormai simbolo di tendenza, diventano protagonisti di uno scherzo tra influencer e famiglia. Ma cosa c’è dietro questa dichiarazione? La risposta potrebbe sorprenderti, mettendo in luce un intrigante gioco di equivoci e…

I Labubu, i pupazzi pelosi firmati Pop Mart, sono il nuovo fenomeno virale che conquista tutti: bambini, influencer e persino i figli di Fedez e Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Ma proprio questi buffi mostriciattoli sono finiti al centro di un siparietto raccontato dal rapper nell’ultima puntata del Pulp Podcast, insieme a Mr. Marra e con ospiti Orietta Berti e SkiWok. “I miei figli collezionano Labubu. glieli ho comprati io, i tarocchi. Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che il papà compra le cose tarocche – ha raccontato Fedez – Qualsiasi cosa io compri ai miei figli, per loro sono tarocchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

