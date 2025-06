Fedez e i Labubu ai figli | ‘Mamma ha detto che papà compra le cose tarocche’

Fedez torna a sorprendere con il suo spirito ironico e sincero, rivelando un episodio inaspettato legato ai figli e all’ex Chiara Ferragni. Durante il podcast "Pulp", il rapper svela come abbia acquistato dei Labubu, pupazzi da collezione molto amati, scatenando una riflessione tra humor e realtà familiare. Un racconto che dimostra ancora una volta come, tra famiglia e celebrità, l’autenticità sia sempre protagonista.

Il rapper racconta nel podcast “Pulp” un episodio legato ai figli e a Chiara Ferragni. Dopo settimane di silenzio, Fedez torna a parlare dell’ex moglie Chiara Ferragni. Lo fa in modo inaspettato e ironico durante una puntata del podcast Pulp, condotto insieme a MrMarra e con ospite Orietta Berti. Al centro del racconto, un curioso episodio familiare: il rapper ha comprato per i figli, Leone e Vittoria, alcuni Labubu, pupazzi da collezione molto popolari tra i più piccoli. Ma, a sua insaputa, i giocattoli si sono rivelati contraffatti. I pupazzi da collezione: ‘Non sapevano fossero tarocchi’. «Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che lo fossero», ha ammesso Fedez. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it