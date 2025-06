Fedez e i giocattoli falsi ai figli | il commento di Chiara Ferragni

Fedez torna a far parlare di sé, questa volta svelando un episodio tra i più intimi legato ai suoi figli Vittoria e Leone. Durante un podcast, il rapper ha affrontato tematiche delicate, tra cui l’uso di giocattoli falsi, e ha condiviso un commento di Chiara Ferragni che lascia spazio a molte riflessioni. Un racconto che svela aspetti inediti della loro vita familiare, dimostrando come anche le star siano protagonisti di sfide quotidiane.

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni e racconta un episodio legato ai figli Vittoria e Leone. I due sono separati ormai da diverso tempo e, dopo un lungo silenzio, il rapper ha nominato in pubblico l'ex moglie. Fedez e i giocattoli falsi per i figli: le parole di Chiara Ferragni. Il fatto è accaduto durante una puntata del podcast che Fedez conduce insieme a MrMarra. Chiacchierando con l'ospite Orietta Berti, il cantante ha rivelato di aver comprato ai suoi figli i Lububu, ovvero i pupazzi che spopolano sui social e fra i bambini. Il loro prezzo base infatti si aggira intorno ai 20 euro, ma per le collezioni che sono state ritirare dalla vendita può arrivare a 200 euro.