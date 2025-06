Fedez e Clara Soccini sempre più spesso insieme e complici | È scattato il bacio

Fedez e Clara Soccini continuano a catturare l’attenzione degli appassionati di gossip, sempre più complici e affiatati. Le recenti uscite pubbliche e il loro coinvolgente scambio di sguardi hanno alimentato le voci di una possibile storia d’amore. Ora, con l’anticipazione esclusiva di Chi, il loro bacio pubblico a Roma conferma che tra loro sta nascendo qualcosa di speciale. L’estate si preannuncia ricca di sorprese…

Milano, 5 giugno 2025 – Fedez e Clara Soccini stanno insieme? Ad avvalorare le indiscrezioni delle ultime settimane e l’incessante chiacchiericcio sui social, è arrivata l’anticipazione del prossimo numero di Chi che annuncia: “ Tra i due è scattato un bacio” con tanto di servizio fotografico dei due in un locale di Roma dopo l’evento Radio Zeta Summer Hits al Foro Italico. Tra i due cantanti lombardi (35 anni di Rozzano lui, 25 anni della provincia di Varese lei) ci sarebbe quindi qualcosa di più di un semplice featuring estivo (il brano “Scelte stupide”). In questi mesi gli indizi su una possibile relazione tra i due non sono mancati e – come sempre accade quando si tratta di volti noti dello spettacolo – sono stati analizzati e discussi dal popolo social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it