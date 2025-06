Fedez e Clara | Il Gossip Esplode Dopo Le Foto A Roma Lei Parla Di ‘Invenzioni’

Il gossip tra Fedez e Clara esplode dopo uno scatto a Roma, che alimenta le voci di una presunta love story. Lei smentisce con decisione, parlando di “invenzioni”, ma il mistero si infittisce, lasciando i fan divisi tra curiosità e dubbi. È solo un semplice flirt o qualcosa di più? La verità, forse, è ancora nascosta sotto i riflettori.

Uno scatto post-concerto tra Fedez e Clara scatena le voci su una presunta relazione. La cantante smentisce, ma il mistero si infittisce.

