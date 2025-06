Fedez e Clara il bacio che conferma il gossip | Lei doveva sposarsi

Il mondo del gossip esplode con il bacio tra Fedez e Clara, un gesto che ha acceso ulteriori speculazioni su una presunta relazione. Tra ammiccamenti e risposte evasive, sembrava tutto studiato a tavolino per creare buzz. Ora, con il bacio pubblico immortalato dai paparazzi, si alimentano le voci: sarà solo marketing o qualcosa di più? La domanda è d’obbligo: cosa ci riserverà questa intricata soap opera sentimentale?

Fedez e Clara stanno insieme? Da giorni ormai il gossip impazza ma chi ha un po' d'esperienza in questioni del genere, non vede altro che una manovra di marketing. Il loro singolo estivo Scelte stupide doveva essere lanciato in qualche modo e si è scelta la via del diconon dico. Tanti ammiccamenti, risposte fornite solo parzialmente e sguardi, tanti sguardi, troppi (decisamente). Si è poi arrivati al bacio, in pubblico, con i paparazzi a un passo, consci del fatto che lei è fidanzata. Che dire, la relazione segreta meglio celata di sempre. Proviamo però a riassumere il tutto, spiegando come stanno le cose, forse.

