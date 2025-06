Federica Testa morta in un incidente | Maenza in lutto rinviata la Sagra delle ciliegie

Maenza piange la perdita di Federica Testa, giovane mamma vittima di un tragico incidente sull’Appia. La comunità è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. La sagra delle ciliegie, prevista per questa settimana, è stata rinviata in segno di rispetto e solidarietà. Un dolore collettivo che attraversa ogni cuore del paese, unendo tutti nella tristezza e nel ricordo di Federica.

E’ una comunità sconvolta quella di Maenza per la morte di Federica Testa, la giovane mamma che questa mattina ha perso la vita nell’incidente che si è verificato sull’Appia nel territorio di Borgo Faiti, a Latina. Federica Testa era in auto insieme alla sorella al momento della tragedia; per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Federica Testa morta in un incidente: Maenza in lutto, rinviata la Sagra delle ciliegie

