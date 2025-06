Federalberghi gli 80 anni | Oggi il turismo è un traino Ma serve investire ancora

Oggi, in occasione dei suoi 80 anni, Federalberghi celebra un settore che ha saputo adattarsi e crescere, diventando il motore del turismo emiliano-romagnolo. Con un bilancio ricco di sfide e successi, il presidente Celso De Scrilli riflette sui cambiamenti e sulle opportunità future. Mentre il turismo continua a trainare l’economia locale, resta fondamentale investire ancora per consolidare il ruolo di leadership del settore. La festa all’EuropAuditorium ne è la testimonianza.

De Scrilli, un bilancio dei primi 80 anni di Federalberghi? "Diciamo che, essendo stato eletto 31 anni fa, posso permettermi di raccontare come il settore sia cambiato (ride, ndr)". È in programma oggi all'EuropAuditorium la grande festa di compleanno per l'associazione che riunisce gli albergatori bolognesi. Il presidente Celso De Scrilli coglie l'occasione per fotografare un settore che si conferma sempre più trainante in Emilia-Romagna, anche secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione, con le città d'arte come Bologna a fare da capofila (rappresentano il 45,7% del movimento complessivo di turisti).