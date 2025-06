Febi | Futuro del Murri assoluto silenzio dell’Ast e della Regione

Il futuro del Murri rimane avvolto nel silenzio assordante delle istituzioni, con l’Ast e la Regione che sembrano chiudere gli occhi su una questione cruciale. I consiglieri del gruppo La città che vogliamo, guidati dal capogruppo Savino Febi, sollevano con preoccupazione questo vuoto di comunicazione, sottolineando come sia urgente aprire un dialogo reale e concreto sul destino di questa struttura. Quando si comincerà davvero a parlare del futuro del Murri?

Quando si comincerà a parlare davvero del futuro del Murri? Se lo chiedono i consiglieri del gruppo La città che vogliamo, con il capogruppo Savino Febi che parla di forte preoccupazione: "La preoccupazione legittima viaggia nel più totale silenzio dell’Ast e della Regione. Tant’è che, nel sollecitare più volte la problematica quando eravamo in maggioranza, avevamo portato una mozione in consiglio per evidenziare l’importanza di un tema tanto fondamentale per città e territori. I cittadini dovrebbero riflettere sul fatto che, al consiglio comunale dello scorso 15 maggio, numerosi consiglieri di maggioranza hanno fatto mancare il numero legale alla mozione sulla legge194- IVG facendo altresì ‘saltare’ due successive importantissime mozioni: la prima sul ‘futuro del Murri’ firmata dalla maggioranza stessa; la seconda sullo ‘stato dell’arte del personale del Murri’ presentata da Cgil e firmata da noi, oltre che da forze di minoranza come Pd e 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it