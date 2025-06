fdi apre al terzo mandato sul tavolo anche il fine vita

Fratelli d’Italia apre un dibattito audace, proponendo di discutere anche sul terzo mandato e sul delicato tema del fine vita. Con una posizione forte e condivisa durante l’esecutivo, il partito indica la strada verso una proposta a livello nazionale, coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni. Mentre alcuni definiscono questa mossa il “lodo Salvate il soldato Zaia”, il centrodestra si confronta su un tema cruciale per il futuro del Paese, aprendo nuove riflessioni e decisioni.

AGI - Fratelli d'Italia indica una strada per aprire il dibattito sul tema del terzo mandato: la palla passi alla Conferenza Stato-Regioni, si arrivi a una proposta, perché il tema deve essere a livello nazionale, la posizione espressa durante l'esecutivo di Fratelli d'Italia ed illustrata dal responsabile organizzativo Giovanni Donzelli. C'è chi lo definisce il lodo " Salvate il soldato Zaia ", chi nel centrodestra ritiene che sia semplicemente in atto un tentativo per mettere contro il PD e i governatori del centrosinistra. " C'è una maggioranza tra le regioni sul dossier? ", l'interrogativo. 🔗 Leggi su Agi.it