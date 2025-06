Fdi apre al terzo mandato De Luca potrebbe ricandidarsi come governatore della Campania

L'apertura di Fdi al terzo mandato di Luca come governatore della Campania segna una svolta importante nel panorama politico regionale. La questione, infatti, non riguarda solo le preferenze individuali, ma apre un dibattito più ampio sulla normativa nazionale e sulla coerenza delle regole tra le regioni. È fondamentale che questa tematica venga affrontata con serietà e responsabilità , promuovendo un confronto trasparente e costruttivo a livello nazionale, affinché si possa definire un percorso condiviso per il futuro.

"Abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come.

