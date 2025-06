Favorire il rientro della A046 | Un’ora a settimana di educazione alla legalità nella secondaria di I grado utilizzare il potenziamento alla superiori Le richieste del CNDDU

Il recente rapporto del CNDDU evidenzia un preoccupante divario nelle competenze degli studenti italiani, con solo il 60% in Italiano e il 56% in Matematica che raggiungono il livello base. È urgente intervenire con iniziative mirate, come un’ora settimanale di educazione alla legalità nella secondaria di I grado e potenziamenti nelle superiori, per colmare questa lacuna e promuovere pari opportunità su tutto il territorio nazionale. Solo così si può costruire un futuro più equo e inclusivo.

Solo il 60% degli studenti delle scuole secondarie di I grado, secondo le prove INVALSI 2024, raggiunge il livello base in Italiano, mentre in Matematica la percentuale scende al 56%. Questa la denuncia del CNDDU contenuta in un comunicato stampa. " Risultati ancora più contenuti nel Sud Italia, - dicono dal Coordinamento - dove si accentua il divario territoriale, in contrasto con i principi costituzionali di equità e pari opportunità ". L'articolo Favorire il rientro della A046: “Un’ora a settimana di educazione alla legalità nella secondaria di I grado, utilizzare il potenziamento alla superiori”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

