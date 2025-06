Farris si accoda ad Inzaghi | Inter grazie per questi anni meravigliosi!

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter segna la fine di un'epoca, ma anche l'inizio di nuove sfide. Con affetto e gratitudine, anche il vice Farris si unisce al commovente arrivederci, ringraziando i tifosi per questi anni indimenticabili. Un gesto che dimostra come il cuore nerazzurro continui a battere forte, pronto a scrivere nuovi capitoli. La passione di sempre, ora più che mai, ci spinge avanti.

Dopo i saluti di Simone Inzaghi arrivano anche quelli del suo vice Massimiliano Farris. L’allenatore in seconda rivolge un messaggio a tutta la tifoseria dell’Inter. L’ADDIO – Dopo i commoventi saluti di Simone Inzaghi, arrivati nel corso del pomeriggio di martedì dopo la notizia ufficiale dell’addio, quest’oggi arrivano i saluti sentiti del suo braccio destro, Massimiliano Farris. Il vice allenatore è stato pizzicato all’uscita dalla sede di Viale della Liberazione, dove è passato per chiudere definitivamente la sua avventura con l’Inter. Insieme al tecnico piacentino, infatti, l’allenatore in seconda è rimasto sulla panchina nerazzurra per quattro stagioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it