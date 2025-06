Farris saluta l’Inter | Grazie per questi anni splendidi forza Inter

Farris saluta l’Inter con il cuore colmo di gratitudine e affetto, ringraziando la storica squadra nerazzurra per anni di emozioni indimenticabili. Con un messaggio sincero e toccante, il collaboratore di Simone Inzaghi si congeda dai tifosi, lasciando un segno profondo nel mondo interista. La sua dedizione e passione resteranno sempre parte di questa grande famiglia. Grazie di tutto, forza Inter!

Farris, il saluto all’Inter del collaboratore di Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni. Con l’addio di Simone Inzaghi, anche il suo collaboratore Massimiliano Farris lascia l’ Inter. L’assistente del tecnico piacentino si è recato nel pomeriggio presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per procedere alla rescissione del contratto. Uscendo dal The Corner, ha inviato un breve messaggio video ai tifosi interisti, nel quale ha dichiarato: « Un caloroso saluto a tutti i tifosi dell’Inter. Grazie per questi anni splendidi, forza Inte r», come riportato da Sportitalia. Farris, che ha ricoperto il ruolo di vice allenatore, è stato una figura fondamentale nella gestione della squadra, contribuendo ai successi dell’Inter in diverse competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com