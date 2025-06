“Fare rete tra librerie è difficile c’è troppo egoismo” sostiene Luigi Mauro di The Spark

In un mondo in cui la collaborazione tra librerie sembra spesso ostacolata dall'egoismo, Luigi Mauro di The Spark Creative Hub denuncia le difficoltà nel tessere reti di supporto reciproco. Ex libreria indipendente e ora parte del franchising Mondadori, Luigi ci guida attraverso la sua esperienza, evidenziando le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione. Continua a leggere per scoprire come la passione può superare gli ostacoli e dare nuova linfa al mondo dei libri.

Luigi Mauro, gestore di The Spark Creative Hub, già libreria indipendente ora franchising Mondadori, spiega a Fanpage la storia della sua attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete - In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

Segui queste discussioni su X

#Istat ti aspetta al #FestivaldelFundraising con il #CensimentoPermanenteIstituzioniNonProfit. Un’occasione per fare rete e confrontarsi sul ruolo fondamentale del settore. Tweet live su X

#2Giugno, il Segretario CISL Cosenza @MicheleSapiaTW alla #FestadellaRepubblica davanti alla Prefettura: “Riaffermiamo i valori di #unità, #partecipazione e #libertà. Serve fare rete per un lavoro dignitoso e di qualità, dando al territorio confronto e nuo Tweet live su X