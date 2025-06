Fantasia Napoletana | autenticità orgoglio e storytelling del gusto Made in Italy

Nel cuore di Napoli, la fantasia napoletana si trasforma in un autentico simbolo di orgoglio e tradizione. Davide De Cristofaro, visionario fondatore di Fantasia Napoletana, si impegna a restituire al Made in Italy tutto il suo valore di storytelling del gusto, andando oltre la semplice etichetta. Scopri come la passione e l’autenticità possano riscrivere le regole del nostro patrimonio culinario, dando voce a un’arte che merita di essere raccontata e celebrata.

In un momento in cui il Made in Italy rischia di essere ridotto a una semplice etichetta commerciale, c’è chi lavora per restituirgli sostanza, identità e voce. È il caso di Davide De Cristofaro, fondatore del brand Fantasia Napoletana, protagonista nella sesta puntata del podcast A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, il format editoriale realizzato da Gruppo Mondo Media per MondoUomo.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Fantasia Napoletana: autenticità, orgoglio e storytelling del gusto Made in Italy.

In questa notizia si parla di: Fantasia Napoletana Made Italy

Made in Italy, vittoria della pizza napoletana: la Ue ora ne tutela il nome - La Ue tutelerà la vera pizza napoletana: il suo nome diventa Stg ... Se c’è un simbolo nel made in Italy nel mondo è la pizza, e questa per le produzioni italiane è una grande vittoria ... Scrive ilsole24ore.com

Moda, la battaglia dell’imprenditrice napoletana, Ornella Auzino: «Basta fake, salviamo il Made in Italy» - per tutelare il Made in Italy. A lanciare il grido d’allarme è Ornella Auzino, imprenditrice napoletana titolare di un’azienda che produce borse per conto terzi e che annovera tra i suoi ... Segnala ilmessaggero.it

La cucina napoletana diventa il simbolo del “Made in Italy” nel mondo - Sono molti i piatti tipici, oltre alla pizza, della cucina napoletana che ormai sono diventati il simbolo del “Made in Italy” nel mondo. Il sito Agrodolce dedica un articolo ai 20 piatti più ... vesuviolive.it scrive

World's Original PIzza Restauarant in Naples, Italy