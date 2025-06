Falsi incidenti tra l' Agro e Valle dell' Irno in 4 a giudizio

Quattro persone sono finiti sotto processo tra l'Agro e Valle dell’Irno, accusate di aver architettato e simulato falsi incidenti per frodare le assicurazioni. Un’indagine accurata ha portato alla luce un'insidiosa rete di truffe che mette in discussione l’affidabilità del sistema di tutela. La giustizia si appresta a fare chiarezza su questa intricata vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative nel panorama assicurativo locale.

