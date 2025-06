Fallita un' altra ex società di Daniela Santanchè Ki Group verso la bancarotta

Un’altra piega negativa scuote il mondo delle società legate a Daniela Santanchè: il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Ki Group, un tempo pilastro del bio-food. Si apre così un nuovo capitolo di incertezze e possibili implicazioni giudiziarie, lasciando intravedere un futuro incerto per il gruppo. La vicenda solleva domande sul destino di un settore promettente e sul ruolo di figure di rilievo come la ministra.

Fallisce, con annesse ulteriori possibili grane giudiziarie per profili di bancarotta, un'altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato «l' apertura della liquidazione giudiziale », quella che ricalca il vecchio fallimento, per Ki Group.

