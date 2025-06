Fallisce un’altra ex società di Daniela Santanché Ki Group Holding e i debiti con l’Agenzia delle entrate | il rischio dell’accusa di bancarotta

Un’altra ex società di Daniela Santanché, Ki Group Holding, finisce nel mirino delle autorità a causa di debiti fiscali e previdenziali che raggiungono i 1,4 milioni di euro. Il Tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale, alimentando il rischio di un’accusa di bancarotta. Un capitolo inquietante nella saga finanziaria del gruppo “bio”, che solleva nuove ombre sulla gestione passata e sullo stato attuale della società.

Un debito con il fisco di 1,4 milioni complessivi tra debiti erariali e previdenziali. Così il tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di un’altra ex società appartenente al gruppo “bio” che la ministra del Turismo Daniela Santanché ha guidato insieme all’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Questa volta al centro del provvedimento si trova la Ki Group Holding spa, che lo scorso dicembre aveva chiesto alla procura di Milano un concordato in bianco, quindi una misura di protezione immediata dai creditori, e aveva promesso di presentare un «piano di salvataggio» entro due mesi. Una domanda giudicata «inammissibile» dato che questo documento, così come «qualunque altro strumento di regolazione della crisi», non è mai stato depositato presso il tribunale. 🔗 Leggi su Open.online