Fallimento Bames la beffa | Soltanto un’imprudenza A un passo dalla prescrizione

Il fallimento della Bames, simbolo della Silicon Valley brianzola e una volta fucina di innovazione, rischia di essere cancellato da un colpo di spugna legale a causa di una semplice imprudenza. Con la prescrizione in agguato, questa storia di successo si avvia verso una conclusione incerta, lasciando aperti numerosi interrogativi su giustizia e responsabilità. La vicenda si svolge ora davanti alla Corte di Appello di Milano, dove il destino di 850 lavoratori è ancora in bilico.

Rischia di venire cancellato dal colpo di spugna della prescrizione il fallimento della Bames, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. Nel processo iniziato ieri davanti alla Corte di Appello di Milano dopo il ricorso presentato dai 6 condannati in primo grado dal Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta, la pm della Procura generale Franca Macchia, che ha da poco lasciato il lungo incarico di sostituto procuratore a Monza, ha chiesto di modificare l'accusa contestata in quella meno grave di bancarotta semplice, ormai in prescrizione.