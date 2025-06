Falcomics Gabriele ed Emy vincono il contest riservato ai cosplayer dell' edizione 2025

FalComics 2025 ha visto trionfare Gabriele Ed Emy, i protagonisti di un contest ricco di creatività e passione. Al Castello di Falconara, tra applausi e sorrisi, il sindaco Stefania Signorini e l'assessore Marco Giacanella hanno consegnato loro il premio, celebrando il talento e l’impegno di queste giovani promesse del cosplay italiano. Un risultato che dimostra come la cultura pop continui a unire e ispirare nuove generazioni.

FALCONARA MARITTIMA - Un momento di grande emozione si è vissuto ieri al Castello di Falconara, dove il sindaco Stefania Signorini e l'assessore alla Cultura Marco Giacanella hanno incontrato Gabriele Annovi ed Emy Sabbatini, vincitori del contest cosplay di FalComics 2025.

In questa notizia si parla di: falcomics gabriele contest vincono

