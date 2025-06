fake sextortion come funziona la truffa dei finti ricatti sessuali l italia fra i paesi più colpiti

Nella crescente ondata di fake sextortion, l’Italia si colloca tra i paesi più colpiti da questa insidiosa truffa. Questa tecnica sofisticata, spesso potenziata dall’intelligenza artificiale, rende difficile riconoscerla e proteggerci. La Polizia Postale ha quindi emanato un vademecum per sensibilizzare e tutelare le potenziali vittime. Ma come funziona esattamente questa truffa e come possiamo difenderci? Scopriamolo insieme.

Roma, 5 giugno 2025 – Non è una truffa nuova, ma ultimamente si è "raffinata", arrivando a utilizzare l'Intelligenza artificiale e divenendo difficile da scoprire, al punto che nelle ultime settimane la Polizia Postale ha emanato un vademecum per aiutare le potenziali vittime a non cascarci. Si tratta della "fake sextortion", detta così perché realizzata senza avere davvero foto o video compromettenti. In passato, i ragazzi e le ragazze venivano abbordate sui social da falsi coetanei, che dopo chat e like e vari messaggi, arrivavano a chiedere immagini e video hard. Se la vittima ci cascava, veniva poi minacciata di vedere in rete quel materiale intimo, e quindi per paura e vergogna pagava le somme richieste.