faenza u17 sconfitta ai rigori nella finale regionale contro sasso marconi

Nonostante una stagione straordinaria, l’U17 del Faenza si ferma in modo amaro nella finale regionale contro il Sasso Marconi ai rigori, disputata a Goro. Un risultato che, pur non cancellando gli straordinari progressi della squadra di Arturo Nicolosi, lascia un senso di delusione profonda. La partita è stata un crescendo di emozioni, con il Faenza che aveva già mostrato il suo valore, e ora aspetta di risalire ancora più in alto.

Uno straordinario campionato, che non è cancellato dall’atto conclusivo. Ma, certo, brucia tantissimo per l’U17 di Arturo Nicolosi la sconfitta ai calci di rigore contro il Sasso Marconi nella finale regionale di categoria, memorial ‘Stefano Credi’, disputata a Goro. Raggiunto nel recupero, il Faenza ha poi perso dal dischetto. Il Faenza parte bene, andando in vantaggio dopo 7’ con una rete di Peroni su assist di Badiali. Il Sasso Marconi non riesce a impensierire il Faenza, che va al riposo in vantaggio. Nel 2° tempo i bolognesi pareggiano su punizione. I manfredi non si scompongono e tornano in vantaggio con Rondhali che, da fuori area, la mette all’incrocio per il 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net