Fabregas vuole l’Inter a tutti i costi! Muro Como | ore decisive – CdS

Fabregas sogna l'Inter, ma il muro del Como si erge tra lui e il trasferimento. Ieri a Londra, tra incontri e voci di mercato, il sogno nerazzurro si fa strada in un contesto di attese e decisioni cruciali. Con l'arrivo di Ausilio in Italia, le ore che precedono le firme sono decisive per svelare il futuro del talento spagnolo. La situazione è in continuo fermento e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Restate sintonizzati, perché il prossimo capitolo si scriverà nelle prossime ore.

Cesc Fabregas vuole l’Inter, ma bisogna infrangere il muro del Como. Ieri sia il presidente Suwarso che Cesc hanno parlato ad un evento a Londra e nella City è sbarcato anche il DS nerazzurro Piero Ausilio. Si è parlato di un incontro in serata tra l’allenatore e il direttore sportivo, ma non c’è nulla di ufficiale e concreto. Intanto, oggi l’allenatore rientra in Italia. LA SITUAZIONE – Sono ore frenetiche e decisive per capire chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Cesc Fabregas vuole l’Inter e lo vuole a tutti i costi. Ma bisognerà infrangere il muro del Como, che sta facendo grande resistenza con il presidente Suwarso e l’AD Terrazzani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas vuole l’Inter a tutti i costi! Muro Como: ore decisive – CdS

A quanto pare Fabregas vuole incidere nella scelta dei giocatori. Ha il suo gruppo di lavoro che fa scouting, conosce i giocatori e vuole quantomeno dire la sua sulla scelta di questi. Niente più amici degli amici?! BENVENUTO CESC CALCIO VERTICALE FAB Tweet live su X

Domani deadline tra Inter e Fabregas per provare a colmare le distanze. Fabregas vuole fare mercato e vuole incidere su questo, sono queste le distanze. [@AlfredoPedulla] Tweet live su X

Alfredo Pedullà: Fabregas chiede all'Inter un triennale più opzione e partecipazione sul mercato.