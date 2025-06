Fabregas niente Inter! La società ha scelto | l’allenatore sarà Chivu – Sky

L’Inter vira deciso sul giovane e promettente Cristian Chivu, scartando Cesc Fabregas, ormai confermato al Como. La società nerazzurra punta su un nome internazionale con grinta e passione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo sotto la guida del tecnico rumeno. È il momento di guardare avanti: l’Inter si prepara a una nuova sfida grazie alla scelta che potrebbe rivoluzionare il futuro del club.

Chivu sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Niente da fare per Cesc Fabregas, che resta al Como anche dopo la nota apparsa un’oretta fa. I nerazzurri vireranno sul tecnico rumeno. SCELTO L’ALLENATORE – Cristian Chivu si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Niente da fare per Fabregas, che resta al Como. Come riferisce Gianluca Di Marzio, la società ha deciso di riportare a casa l’allenatore rumeno, che ha vinto il campionato Primavera nel 2022. Nell’ultima stagione, Chivu è subentrato a Fabio Pecchia, centrando la salvezza. Si sta cercando di finalizzare. Scatta davanti a tutti per diventare il nuovo allenatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it