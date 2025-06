Fabregas inter Romano | C’è un’unica strada per portare l’allenatore a Milano

Le decisioni sul futuro di Cesc Fabregas all'Inter sono ormai alle porte, con l’esperto Fabrizio Romano che analizza le dinamiche di mercato e le strategie dei nerazzurri. Dopo un incontro rassicurante con Ausilio e con il tecnico del Como in attesa di una risposta definitiva, l’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina: c’è un’unica strada possibile per portare l’allenatore catalano a Milano, e tutto dipende dalla sua scelta finale.

Fabregas Inter, ore caldissime per il futuro dell'allenatore catalano. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha analizzato la situazione. In casa Inter continua naturalmente a tenere banco la questione Cesc Fabregas. L'allenatore catalano è il preferito della dirigenza nerazzurra per il post Inzaghi e dopo l'incontro di ieri con Ausilio filtra moderato ottimismo. Il tecnico del Como dovrà dare oggi la sua risposta definitiva, nel frattempo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha analizzato la situazione sul suo profilo X. LA SITUAZIONE – « L'Inter ancora adesso non ha un via libera formale del Como per Fabregas.

