Le ore decisive sono arrivate per il futuro dell’Inter e Cesc Fabregas. Il summit tra tecnico e Como potrebbe svelare le intenzioni dei nerazzurri, pronti a sfidare le resistenze per assicurarsi il talento spagnolo. Se l’accordo dovesse saltare, i dirigenti sono già al lavoro sul piano B, determinati a trovare la soluzione migliore per mantenere alta la competitività della squadra. La scelta finale potrebbe segnare una svolta fondamentale per la stagione nerazzurra.

Ore decisive per la pachina dell’Inter: Fabregas è l’indiziato numero uno, ma va abbattuto il muro comasco; intanto i nerazzurri preparano il piano B Cesc Fabregas è sempre più al centro del progetto Inter, che lo ha individuato come prima scelta per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Dopo l’addio del tecnico piacentino, volato in Arabia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabregas Inter, ore decisive: oggi summit tra tecnico e Como, in caso di esito negativo ecco le alternative

L'Inter non rinuncia alla pista Fabregas Tra l'attuale allenatore del Como e il direttore Piero Ausilio si sta tenendo un incontro in queste ore per decidere #calciomercato #DAZN Tweet live su X

Il Como non fa più muro: se Fabregas vuole, può trattare con l'Inter. L'allenatore a questo punto ha in mano il gioco e può parlare coi nerazzurri alla ricerca del sostituto di Simone Inzaghi. Oggi l'allenatore catalano, almeno a parole, aveva chiuso all'ipotesi Tweet live su X