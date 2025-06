Fabregas Inter l’allenatore spagnolo rientra in Italia | nessun commento alle domande sul suo avvicinamento ai nerazzurri

Cesc Fabregas, l'allenatore spagnolo, è tornato in Italia dopo il viaggio a Londra, alimentando sospetti e curiosità sul suo futuro con l'Inter. Con un atteggiamento risoluto e nessun commento alle domande dei media, ha scelto di mantenere il riserbo, lasciando tutti a chiedersi quali siano le sue intenzioni e i prossimi passi. Resta da scoprire se questa mossa segnerà una svolta nel mondo del calcio italiano.

Fabregas Inter, lo spagnolo è rientrato in Italia dopo il viaggio a Londra: nessun commento rilasciato dall'allenatore. Cesc Fabregas ha fatto fa il suo rientro in Italia suscitando grande attenzione da parte dei media. Atterrato all'aeroporto di Linate, il tecnico del Como ha mostrato una determinazione ferrea nel mantenere il riserbo, evitando di rispondere alle domande dei cronisti che hanno cercato di ottenere chiarimenti riguardo al recente interesse manifestato dall' Inter per il suo ingaggio. Tuttavia, Fabregas ha preferito non rilasciare commenti, lasciando l'ambiente nerazzurro e gli esperti del settore in trepidante attesa.

Suwarso: “L’Inter ha chiesto il permesso di trattare con Fabregas e abbiamo risposto di no. Sarà il nostro allenatore?Si, speriamo“ Le parole del presidente del Como all’aeroporto di Linate @GianluVisco #sportitalia Partecipa alla discussione

