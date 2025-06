Fabregas-Inter la nota del Como cambia la strategia! Lo scenario – Sky

La notizia del Como su Fabregas ha scosso le certezze dell'Inter, costringendo i nerazzurri a rivedere le proprie strategie e a valutare nuove opzioni sul mercato. Un colpo di scena che ha aperto uno scenario inaspettato, lasciando l’ambiente calcistico italiano con molte domande senza risposta. Con questa svolta, tutto il panorama si prepara a un nuovo capitolo: l’Inter è pronta a reinventarsi per restare competitiva.

La nota del Como su Fabregas ha spiazzato anche l’Inter, che deve rivalutare la sua strategia. C’è grande incertezza sul da farsi. RIANALIZZARE TUTTO – La nota del Como ha spiazzato probabilmente l’Inter, che era fiduciosa di arrivare a Cesc Fabregas. Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede nerazzurra per Sky Sport 24, ha appena aggiornato sulla situazione dicendo questo: « L’Inter in questo momento sta lavorando per capire cosa poter fare e davanti a questa posizione così netta dovrà rivalutare la sua strategia. Davanti a questa nota ufficiale bisogna rianalizzare tutto. Nessuno ci ha comunicato che l’Inter non crede in Fabregas, ma ci hanno detto che stanno lavorando. 🔗 Leggi su Inter-news.it