Fabregas Inter Gazzetta sicura | uno tra questi due se salta l’arrivo dal Como

Fabregas Inter, in edicola non hanno dubbi questa mattina, il tecnico rimane in pole position ma se salta se salta l’arrivo dal Como il ballottaggio.. Fabregas Inter è l’ultima voce di calciomercato che anima i pensieri del club nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il nome del tecnico del Como è il favorito per prendere il posto lasciato da Simone Inzaghi. Eppure, qualora dovesse saltare il suo arrivo, la società vuole tutelarsi. Ecco un breve passaggio: FABREGAS INTER – «La strada resta complicata, va detto. Perché c’è un margine di incertezza che neppure la stessa Inter governa fino in fondo ed è quello di cui parliamo nel pezzo a fianco, ovvero quanto forte realmente sia la voglia di Fabregas di salire subito sull’ottovolante oppure rimandare il salto in alto della carriera al 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com